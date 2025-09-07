В Уфимском марафоне приняли участие более 10 тыс. человек

52 региона России и 38 стран мира. Столько объединил Уфимский марафон, который прошел в одиннадцатый раз. На старты на различных дистанциях в этом году вышли более 10 тысяч человек. Это рекордное число за всю историю проведения марафона. Пять дистанций от 2 до 42 километров. Самому старшему участнику исполнилось 87 лет, самому младшему – шесть месяцев.
Уфимский марафон давно стал хорошей традицией. С каждым годом число участников этого легкоатлетического старта только увеличивается. На этот раз высоким спортивным результатам способствовала хорошая уфимская погода. Вместе с жителями столицы республики на старт вышли гости Башкортостана из других субъектов и стран. По традиции маршрут марафона проходит по историческому центру города.
Тема марафона в этом году – «Звезды сошлись в Уфе». Марафон посетили известные гости. Среди них – известный футболист Алексей Смертин. Он принял участие в главной дистанции на 42 километра, на которой поддерживал бегунов в качестве пейсмейкера.
Впервые принял участие в Уфимском международном марафоне робопёс. Обученный уфимскими студентами железный питомец присоединился к бегунам и преодолел дистанцию в 2 километра. Территория забега расширилась, трасса впервые прошла вокруг «Уфа-Арены».
Участники могли выбрать удобную для себя дистанцию: на 2, 5, 10 километров, марафон или полумарафон. Кроме того, в этом году для бегунов предусмотрели, помимо классических забегов, детский на роликах и парный. По традиции в марафоне участвовали и благобегуны, они пробежали дистанцию в пользу уфимских благотворительных фондов.
На титульной дистанции марафона на 42 километра победителями стали Виталий Дьяконов среди мужчин и Ульяна Шарикова среди женщин.