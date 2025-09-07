В Уфимском марафоне приняли участие более 10 тыс. человек

52 региона России и 38 стран мира. Столько объединил Уфимский марафон, который прошел в одиннадцатый раз. На старты на различных дистанциях в этом году вышли более 10 тысяч человек. Это рекордное число за всю историю проведения марафона. Пять дистанций от 2 до 42 километров. Самому старшему участнику исполнилось 87 лет, самому младшему – шесть месяцев.

Уфимский марафон давно стал хорошей традицией. С каждым годом число участников этого легкоатлетического старта только увеличивается. На этот раз высоким спортивным результатам способствовала хорошая уфимская погода. Вместе с жителями столицы республики на старт вышли гости Башкортостана из других субъектов и стран. По традиции маршрут марафона проходит по историческому центру города.

Башкортостан можно назвать спортивной столицей нашей страны. Задача, поставленная главой республики, – создать условия любому жителю республики заниматься спортом. По количеству спортивных объектов мы находимся на третьем месте в стране. И каждый год добавляем по несколько десятков. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Тема марафона в этом году – «Звезды сошлись в Уфе». Марафон посетили известные гости. Среди них – известный футболист Алексей Смертин. Он принял участие в главной дистанции на 42 километра, на которой поддерживал бегунов в качестве пейсмейкера.

Здесь замечательный старт, приехал сюда попейсить, то есть бежать с определенным темпом и тянуть за собой ребят, которые на максимуме своих возможностей будут бежать. Задача – вовлечь их различными инструментами, которые я сам использую давным-давно. Хочу, чтобы каждый из них был лучше, чем он был вчера. Алексей Смертин, участник Уфимского международного марафона

Впервые принял участие в Уфимском международном марафоне робопёс. Обученный уфимскими студентами железный питомец присоединился к бегунам и преодолел дистанцию в 2 километра. Территория забега расширилась, трасса впервые прошла вокруг «Уфа-Арены».

Это еще раз формирует Уфу как спортивную столицу, Башкортостан – как регион спортивных побед. А Россию – как великую спортивную державу. Благодаря таким большим спортивным событиям так будет всегда. Руслан Хабибов, заместитель премьер-министра Правительства, министр спорта Республики Башкортостан

Участники могли выбрать удобную для себя дистанцию: на 2, 5, 10 километров, марафон или полумарафон. Кроме того, в этом году для бегунов предусмотрели, помимо классических забегов, детский на роликах и парный. По традиции в марафоне участвовали и благобегуны, они пробежали дистанцию в пользу уфимских благотворительных фондов.

Участие в марафоне – это всегда про объединение людей. Это не только про спорт. Это про то, чтобы почувствовать и себя частью большого дела и пообщаться с людьми, которые объединены какими-то общими целями и ценностями. Каринэ Хабирова, председатель попечительских советов фондов «Уфимский хоспис», «Территория счастья», «Воскресенский собор»