В Уфе показали работу молодежных лабораторий при Евразийском НОЦ

В Уфе при Евразийском научно-образовательном центре работают 18 молодежных лабораторий, созданных на базе университетов и научных организаций. В список включены объединения, работающие под руководством ведущих ученых с мировым признанием. О лабораториях, созданных на базе УУНиТа и реализующих сегодня успешные проекты, – в нашем сюжете.

Молодые ученые Уфимского университета науки и технологий разработали новую программу по профилактике и исследованию заболеваний глаз с помощью искусственного интеллекта. Также в лаборатории прикладной биофотоники изучаются методы борьбы с онкологическими заболеваниями. Масштабный проект создает систему точной диагностики в медицине и биологии.

То, что лаборатории Уфимского университета науки и технологий работают под руководством ведущих ученых с мировым именем, – это несомненное достижение. Например, в период пандемии коронавируса специалисты проводили молекулярно-генетические исследования когнитивных и психоневрологических особенностей человека. По его результатам разработана генетическая тест-система для проведения лабораторного скрининга людей, перенесших заболевание. Сейчас она проходит апробацию.

Республика третий год подряд входит в десятку регионов-лидеров рейтинга научно-технологического развития страны. Принята и госпрограмма по формированию отрасли. В качестве приоритетных направлений в неё включены фотоника, микроэлектроника, авиационная и химическая промышленность, биотехнологии, медицина и IT-индустрия.

В Башкортостане в целях усиления деятельности научных организаций и объединения ученых, преподавателей, специалистов промышленности создан новый орган власти – Госкомитет республики по науке и высшему образованию.