В Башкирии арестовали подозреваемого в жестоком убийстве соотечественника

В Чишминском районе 54-летний иностранный гражданин заключен под стражу по подозрению в убийстве соотечественника.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, инцидент произошел 4 сентября в арендованной квартире на улице Мира в поселке Чишмы, где четверо иностранцев распивали спиртные напитки. В ходе бытового конфликта между двумя мужчинами, ранее имевшими судимость, один из них нанес ножевое ранение своему 34-летнему оппоненту в область груди. Два других участника застолья покинули место происшествия и попросили прохожих вызвать скорую помощь и полицию. Несмотря на это, пострадавший скончался на месте от полученной травмы, а нападавший успел скрыться.

На следующий день в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали в одном из помещений временного проживания в Чишминском районе. В рамках расследования были проведены осмотр места происшествия и допросы свидетелей, а также назначены судебные экспертизы.

Также выяснилось, что все участники инцидента являлись наемными работниками на стройке. Один из свидетелей находился в стране нелегально. В связи с инцидентом правоохранительные органы совместно с криминалистами провели рейд, в результате которого были выявлены нарушения миграционного законодательства среди иностранных работников. Эти факты также подлежат правовой оценке.