В Башкирии убрана половина площадей зерновых и зернобобовых культур

«Урожай неплохой, но работаем урывками». Так комментируют земледельцы работу на полях в этом году. В Стерлитамакском районе завершается уборка зерновых культур. Фермеры скосили более 60% площадей – интенсивно идет жатва яровой пшеницы и рапса. По прогнозам аграриев, в этом году намолот при средней урожайности 40 центнеров с гектара может превысить 250 тысяч тонн.

Погожие дни в начале сентября, как по запросу, радуют фермеров Стерлитамакского района. Даже когда неделями ранее приходилось едва ли не вылавливать солнце, озимые удалось убрать без потерь. Халил Габидуллин на полях 15-й сезон, но в этом году, пересев за один из трех новых комбайнов, работать стало гораздо комфортнее.

Сейчас завершают жатву яровой пшеницы. За день убирают более 180 гектаров. И как можно скорее – погода непредсказуема. Для этого на полях фермерского хозяйства «Дружба» одновременно и на полных мощностях работают семь комбайнов.

На сегодняшний день аграрии убрали более 150 тысяч тонн зерновых. Как отмечают специалисты, в Башкортостане именно Стерлитамакский район лидирует по уборке зерновых и зернобобовых культур. В 2025 году урожайность составляет больше 40 центнеров с гектара, что значительно выше показателей прошлого года.

Также активно идет посев озимых зерновых под урожай будущего года. Параллельно убирают рапс на площади почти в 13 тысяч гектаров. Средняя урожайность, отмечают аграрии, неплохая – достигла 22 центнеров с гектара. В этом году подготовились тщательнее, говорят земледельцы, дабы не было потерь.