В Башкирии в акции «Поезд здоровья» приняли участие 163000 человек

В этом году мобильные бригады медиков работали в 332 населённых пунктах региона. Врачи проводили рентген-обследования и выявляли заболевания. Передвижные комплексы побывали и в селе Новобулгаково. Там приём вели специалисты узкого профиля: гериатр, онколог, маммолог, гинеколог и дерматовенеролог.

Ралия Каримова раньше и не знала, что такое «Поезд здоровья». Девушка живёт в селе Новобулгаково. Работы столько, что не всегда есть возможность добраться до поликлиники. В мобильном комплексе она смогла пройти полный чек-ап.

В составе оборудованных автобусов — передвижные флюорографы и маммографы, мобильные ФАПы, кардиомобиль, диагностический комплекс и модуль «Женское здоровье». Также приём вели и специалисты узкого профиля — гериатр, онколог и дерматовенеролог. В порядке «живой очереди» и абсолютно бесплатно. При себе необходимо иметь только паспорт и полис ОМС.

Винер Миндияров тоже решил воспользоваться услугами специалистов. Мужчина работает водителем, ездит по всей республике, и ему сложно найти свободное время.

В этом году в рамках акции «Поезд здоровья», инициированной Главой Республики Радием Хабировым, врачи провели более 37 тыс. рентген-обследований и выявили почти 4 тыс. заболеваний. Пациенты с подозрением на социально значимые болезни направлены на дообследование в учреждения республики для уточнения диагноза.

Акция «Поезд здоровья» — это также отличная возможность для маломобильных пациентов пройти диспансеризацию. Кроме того, в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ в республике, стоит задуматься о заботе своего здоровья. На минувшем оперативном совещании министр здравоохранения доложил Главе Башкортостана Радию Хабирову о росте уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе.

В последние сутки в республике выявили 51 случай коронавирусной инфекции. На стационарном лечении находятся 85 пациентов. За предыдущую неделю 19 604 вызова обслужено скорой медицинской помощью. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан