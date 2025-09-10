Врачи Башкирии спасли мужчину с опухолью двенадцатиперстной кишки

В Республиканской клинической больнице им Г.Г. Куватова помогли 75-летнему пациенту с опухолью двенадцатиперстной кишки.
Как рассказали в министерстве здравоохранения региона, мужчина пожаловался на боли в правом боку, слабость и изжогу. Врачи диагностировали у пациента аденому большого дуоденального сосочка, которая поражает один из отделов двенадцатиперстной кишки. Рост опухолевого образования в этой зоне приводит к нарушению оттока желчи. Аденома большого дуоденального сосочка — доброкачественное новообразование, которое возникает в результате разрастания железистых тканей.
Врачи приняли решение о проведении эндоскопической папиллэктомии, при подозрении на злокачественность новообразования. Ранее подобные операции выполнялись только с большими разрезами, были травматичны, и пациенту требовалось длительное восстановление. Операция прошла успешно. Сейчас пациент чувствует себя хорошо.