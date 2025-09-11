Глава Башкирии рассказал о развитии системы СПО

11 сентября Глава Башкирии посетил Геномный центр Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ. Радий Хабиров встретился со студенческими и профсоюзными лидерами учреждений среднего профессионального образования.
На встречу приехали 180 активистов из 56 колледжей республики. Руководитель региона рассказал ребятам, что в Уфе продолжается строительство второй очереди кампуса. Проектом предусмотрено возведение семи башен высотой от 10 до 29 этажей, соединённых стилобатом. Здесь будут общежития на 4,3 тысячи студенческих мест, учебные блоки, лаборатории, общественно-деловые пространства.
За три года на эти цели из бюджета региона выделено 1,2 млрд руб., отремонтировано 38 зданий.
Радий Хабиров рассказал, что Башкирия активно включилась в федеральный проект «Профессионалитет». На сегодняшний день республика занимает лидирующие позиции в России по количеству кластеров среднего профессионального образования, в этом году их стало 19. По результатам конкурсного отбора в 2026 году создадут еще 8 кластеров, на эти цели привлечено 800 млн руб. федеральных субсидий.
Фото: bashinform.ru