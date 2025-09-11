Глава Башкирии рассказал о развитии системы СПО

В наших колледжах учатся 120 тысяч студентов. Это огромная сила, большая семья, в которой важен каждый. Нам важно понимать, что у вас в головах, какие у вас мысли. Сегодня система среднего профессионального образования является ключевой, так как в условиях интенсивного развития экономики мы нуждаемся в квалифицированных трудовых ресурсах. В Башкортостане 92 колледжа, и мы смогли сохранить основной костяк СПО. В республике многие колледжи почувствовали на себе наше теплое внимание. В первую очередь мы начали улучшать материальную базу, чтобы выросли уровень преподавания и качество специалистов, которых выпускают колледжи. Ежегодно из бюджета республики выделяем на ремонт колледжей и общежитий 500 млн рублей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан