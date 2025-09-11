Уфимца отправят в колонию за организацию наркопритона

Верховный суд Башкирии удовлетворил апелляционное представление прокуратуры Калининского района Уфы по делу об организации наркопритона.

Как сообщили в прокуратуре республики, в октябре прошлого года обвиняемый предоставлял свою квартиру, оснащённую необходимым оборудованием, троим мужчинам для употребления наркотических веществ.

Первоначально Калининский районный суд назначил ему условное наказание сроком 1 год с испытательным сроком 1,5 года. Прокуратура, не согласившись с чрезмерно мягким наказанием, обжаловала приговор.