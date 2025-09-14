По всей Башкирии открылись избирательные участки

Сегодня, 14 сентября, в Башкирии стартовал Единый день голосования, в рамках которого проходят основные и дополнительные выборы депутатов местного самоуправления.

В голосовании принимают участие избиратели Белорецка и Бирска, где население отдаст голоса за депутатов советов городских поселений. А также жители села Юматово в Уфимском районе, где выберут депутатов сельского совета.

Кроме того, в республике состоятся дополнительные выборы депутатов горсоветов, советов районов, советов городских поселений, советов сельских поселений. Всего на выборах планируется замещение 239 депутатских мандатов.

Всего на выборах зарегистрированы 652 кандидата, среди которых 13 участников специальной военной операции.

Организацию выборов обеспечивают 48 территориальных и 256 участковых избирательных комиссий. На участках не будет использоваться видеонаблюдение и комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Голосование продлится 14 сентября с 7:00 до 21:00 по местному времени. Избиратели, которые не смогут проголосовать в этот день, имели возможность сделать это в период с 3 по 13 сентября.

Информацию о ходе выборов будут представлять 161 журналист из 61 редакции периодических печатных изданий и 4 телерадиовещательных каналов.

Все актуальные данные о выборах доступны на сайте Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан, а также в режиме онлайн на портале ЦИК России.