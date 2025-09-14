Радий Хабиров подарил двум мальчикам из Башкирии прыжки с парашютом

Радий Хабиров подарил двум мальчикам из Башкортостана прыжки с парашютом. Ильназ Давлетов и Максим Назаралиев встретились с главой республики в прошлое воскресенье на слете для детей с особенностями развития «Территория героев». И вот, спустя всего неделю, ребята шагнули в голубую бездну.

Проверка перед полетом не такая строгая, как у профессионалов. Однако крепкое здоровье, чтобы прыгнуть с парашютом, иметь тоже необходимо. Врач задает вопросы, проверяет давление — оба юноши, Ильназ Давлетов и Максим Назаралиев, по его заключению, готовы бороздить небесные просторы.

История Ильназа Давлетова из Туймазов — это история большого мужества маленького мальчика. Три года назад во время игры в футбол он получил удар током в 10 тыс. вольт, доставая мяч из трансформаторного щита. Школьнику ампутировали обе руки, он перенёс шесть операций.

А сегодня Ильназ — семикратный победитель Всероссийских соревнований для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по легкой атлетике. В прошлое воскресенье оба мальчика: Максим, Ильназ и еще 130 школьников встретились с главой республики на слете в парке «Патриот». От Радия Хабирова во время общения прозвучало предложение, от которого было невозможно отказаться.

Так мальчики и оказались этим воскресным утром в Кушнаренковском районе. Для прыжка в скайцентре мальчикам предоставили инструкторов. Самыми взволнованными оказались те, кто не летит, — родители.

Ильназ много раз совершал перелеты на самолете, Максим никогда, а вот прыжок дебютный для обоих. Погода была благосклонной к парашютистам: ни ветра, ни дождя. Их эмоции запечатлели камеры Go-Pro. Перед прыжком оба сохраняли спокойствие и позитивный настрой.

Все управление берет на себя инструктор, парням нужно поймать волну и насладиться моментом. Даже перезагрузиться таким необычным способом. Первыми приземляются спортсмены — участники кубка Республики Башкортостан памяти Александра Котенкова. Следом на посадку идут Ильназ с Максимом — их прыжок был с высоты на полкилометра выше.