В Башкирии проходит «перепись» журавлей

В геопарке «Янган-Тау» начали фиксировать скопления серых журавлей перед осенней миграцией. Специалисты на квадроцикле обследовали Приайскую холмисто-увалистую равнину от села Еланыш до деревни Шаряково, проехав около 130 км.

Наибольшее количество журавлей, около 90 особей, было замечено недалеко от деревни Новомухаметово в Кигинском районе. Также были зарегистрированы небольшие группы у населённого пункта Кадырово (4 птицы), у озера Юкаликуль (3), около деревни Старомухаметово (3) и вблизи села Лагерево (6).

Предотлётные скопления журавлей — это крупные стаи птиц, которые собираются на определённых территориях, например, в заповедниках, перед осенней миграцией на места зимовки. Там они накапливают силы, прежде чем отправиться в долгий путь.