В Башкирии участники СВО и их родные смогут пройти бесплатное лечение

В Башкортостане участники СВО и члены их семей смогут пройти бесплатное медицинское лечение. Это обсудили на заседании президиума в Госсобрании республики. Парламентарии также затронули вопросы организации бесплатной юридической помощи для многодетных семей и внеочередного обслуживания в госорганах детей периода Великой Отечественной войны.
Всего в повестку дня было включено более 40 вопросов. Основная часть связана с проектами республиканских законов. Порядка 20 вынесены на голосование впервые.
Депутаты также рассмотрели законопроекты, которые расширяют круг граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. Таким правом предлагается наделить многодетных родителей и граждан, ставших жертвами кибермошенников.