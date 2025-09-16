В Башкирии участники СВО и их родные смогут пройти бесплатное лечение

В Башкортостане участники СВО и члены их семей смогут пройти бесплатное медицинское лечение. Это обсудили на заседании президиума в Госсобрании республики. Парламентарии также затронули вопросы организации бесплатной юридической помощи для многодетных семей и внеочередного обслуживания в госорганах детей периода Великой Отечественной войны.