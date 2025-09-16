История мужества: как погиб командир из Башкирии, сражаясь до последнего

После продвижения мотострелкового полка «Башкортостан» в Серебрянском лесничестве ЛНР в серой зоне удалось обнаружить и эвакуировать тело Героя России Ильдара Суфиярова. Командир подразделения с позывным «Хасан» пал смертью храбрых в апреле прошлого года, отказавшись сдаваться в плен украинским националистам.

Свой боевой путь в составе мотострелкового полка «Башкортостан» Ильдар Суфияров начал с должности командира взвода реактивной батареи. Сам отбирал себе бойцов ещё на этапе слаживания. А в зоне СВО лично выезжал с экипажами на задания, проводил разведку, готовил позиции для стрельбы и пути отхода.

23 марта 2024 года старший лейтенант Суфияров со своими ребятами выдвинулся на очередное задание в Серебрянском лесничестве, находился на наблюдательном пункте вблизи противника. Со скрытых позиций наносил огневое поражение врагу. 12 апреля их обнаружили и окружили неонацисты из запрещённого в России батальона «Азов»*.

Кинули несколько взрывпакетов. В оба входа в блиндаж. Предложили сдаться. «Хасан» сказал, что он офицер и сдаваться не будет. Нам предложил выйти, но мы тоже отказались. Сказали, что с ним останемся. Потом он им крикнул, что мы не будем сдаваться, и нас продолжили забрасывать гранатами. позывной «Шахтёр»

Завязался неравный бой, но никто из наших ребят не дрогнул.

Продолжали отбиваться, отстреливались. Мы были в блиндаже, а они снаружи. Их было гораздо больше. Один вход «Хасан» прикрывал, второй я с парнями. Примерно два часа удерживали позицию. позывной «Шахтёр»

Когда «азовцам» всё же удалось проникнуть в блиндаж, уже раненный «Хасан» выдернул чеку из двух гранат и подорвал себя вместе с боевиками, рассказал «Шахтёр», который последний видел своего командира живым и стал свидетелем его героической смерти.

После этого неонацисты закидали блиндаж гранатами с дронов и взяли в плен единственного выжившего в том неравном бою, тяжело раненного и контуженного от взрывов «Шахтёра». Обменяли его лишь через 15 месяцев. Сразу же вернувшись в полк, он показал точное место гибели «Хасана» и других ребят в серой зоне.

Он показал место точно до метра, где лежит тело. Не осталось сомнений что это «Хасан», когда нашли его жетон и удостоверение офицера было при нем. Александр Мельченко, заместитель командира полка «Башкортостан» по военно-политической работе

Все военнослужащие полка и те, кто работал под его командованием, отзываются о «Хасане» положительно. Он был чутким, внимательным. Тело уже в Ростове, сейчас ждём машину и на днях сопроводим тело Героя в республику, где он будет с честью захоронен. Алик Камалетдинов, советник главы Республики Башкортостан по вопросам военнослужащих

Вернувшись из плена, «Шахтёр» решил продолжить службу в полку «Башкортостан» в память о своих погибших боевых товарищах.

Он однозначно герой, что не сдался, что вызвал огонь на себя. И он молодец, и все парни там молодцы. Никто не сдался. Не вышел с белым флагом. позывной «Шахтёр»

История Хасана — ещё один пример мужества и героизма воинов из Башкортостана. Ильдар Суфияров остался верен своей присяге и Родине до конца. Сослуживцы тоже не оставили своего командира и приняли последний бой рядом с ним. Сейчас в Серебрянском лесничестве продолжается эвакуация останков тел боевых товарищей Героя России. После опознания они также будут доставлены домой.