История мужества: как погиб командир из Башкирии, сражаясь до последнего

После продвижения мотострелкового полка «Башкортостан» в Серебрянском лесничестве ЛНР в серой зоне удалось обнаружить и эвакуировать тело Героя России Ильдара Суфиярова. Командир подразделения с позывным «Хасан» пал смертью храбрых в апреле прошлого года, отказавшись сдаваться в плен украинским националистам.
Свой боевой путь в составе мотострелкового полка «Башкортостан» Ильдар Суфияров начал с должности командира взвода реактивной батареи. Сам отбирал себе бойцов ещё на этапе слаживания. А в зоне СВО лично выезжал с экипажами на задания, проводил разведку, готовил позиции для стрельбы и пути отхода.
23 марта 2024 года старший лейтенант Суфияров со своими ребятами выдвинулся на очередное задание в Серебрянском лесничестве, находился на наблюдательном пункте вблизи противника. Со скрытых позиций наносил огневое поражение врагу. 12 апреля их обнаружили и окружили неонацисты из запрещённого в России батальона «Азов»*.
Завязался неравный бой, но никто из наших ребят не дрогнул.
Когда «азовцам» всё же удалось проникнуть в блиндаж, уже раненный «Хасан» выдернул чеку из двух гранат и подорвал себя вместе с боевиками, рассказал «Шахтёр», который последний видел своего командира живым и стал свидетелем его героической смерти.
После этого неонацисты закидали блиндаж гранатами с дронов и взяли в плен единственного выжившего в том неравном бою, тяжело раненного и контуженного от взрывов «Шахтёра». Обменяли его лишь через 15 месяцев. Сразу же вернувшись в полк, он показал точное место гибели «Хасана» и других ребят в серой зоне.
Вернувшись из плена, «Шахтёр» решил продолжить службу в полку «Башкортостан» в память о своих погибших боевых товарищах.
История Хасана — ещё один пример мужества и героизма воинов из Башкортостана. Ильдар Суфияров остался верен своей присяге и Родине до конца. Сослуживцы тоже не оставили своего командира и приняли последний бой рядом с ним. Сейчас в Серебрянском лесничестве продолжается эвакуация останков тел боевых товарищей Героя России. После опознания они также будут доставлены домой.
*признано террористической организацией на территории РФ