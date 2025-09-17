«Тракторист» из Башкирии помогает бойцам СВО

Боец из Кармаскалинского района с позывным «Тракторист» с самого начала специальной военной операции решил встать на защиту Родины. Он неоднократно обращался в военкомат, настойчиво добиваясь отправки на передовую. В апреле 2022 года вместе с товарищем его приняли в 7-ю дивизию Воздушно-десантных войск на должность гранатомётчика.

«Тракторист» родом из села Николаевка. Он учился там до 8-го класса, а затем продолжил обучение в школе №1 села Кармаскалы. Срочную службу проходил в морской части пограничных войск в зоне грузино-абхазского конфликта в Абхазии, сообщают в издании «Кармаскалинская новь».

Военнослужащий признался, что подписал контракт с Минобороны России по зову сердца и не мог оставаться в стороне.

Первый контракт «Тракторист» подписал на три месяца. После возвращения домой он снова решил отправиться на фронт и в июле 2022 года заключил новый контракт, служил в батальоне имени Доставалова. В прошлом году его демобилизовали по состоянию здоровья.

Сейчас «Тракторист» активно помогает военнослужащим как ветеран. Вместе с пограничниками района они собирают средства, закупают необходимые вещи и запчасти для техники. Недавно отремонтировали и отправили в зону спецоперации УАЗ, переданный волонтёрами Уфимского аэропорта.

Мы закупили запчасти, отремонтировали технику и отправили ее через бойца, который приехал в отпуск. Сейчас готовим автомобиль «Нива», предоставленный Центральной районной больницей. Также с приобретением запчастей нам помогают предприниматели. Благодарю всех неравнодушных за помощь. позывной «Тракторист»

У волонтёра уже не одна отправленная на передовую единица техники. Сейчас особенно востребован мототранспорт: пограничники закупили и привели в порядок несколько мотоциклов.

В ближайшее время «Тракторист» вместе с пограничниками планирует доставить в зону спецоперации гуманитарную помощь: автомобиль, посылки и стройматериалы.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).