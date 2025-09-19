Роспотребнадзор Башкирии прокомментировал появление мыши в школьной столовой

Управление Роспотребнадзора Башкирии начало проверку после появления в соцсетях видео с мышкой, которая якобы бегала в столовой школы села Дмитриевка Уфимского района.

В ведомстве отметили, что запись длится всего одну секунду, поэтому точно идентифицировать помещение сложно. Однако специалисты уже запросили пояснения у руководства образовательного учреждения. По словам директора, в школе проводятся ежемесячные обработки от грызунов.

При этом в феврале 2025 года Роспотребнадзор уже находил в учебном заведении нарушения, в том числе в отделке помещений. В настоящее время часть замечаний устранена, а остальные находятся на контроле управления.