Жители Башкирии за сутки отдали мошенникам 5 млн рублей

В Башкирии зафиксирована серия мошеннических схем, из-за которых жители региона лишились 5 млн рублей.
24-летний житель Уфы стал жертвой «сотрудников» налоговой службы, Центрального Банка и портала Госулсуги. Под предлогом оформления записи в налоговую мошенникам удалось похитить более 700 тысяч рублей.
23-летний уфимец перевёл 1 млн рублей после звонка «службы доставки». Сообщив код из смс-сообщения, парень предоставил преступникам доступ к своим персональным данным, после чего те убедили его перевести деньги на «безопасный счет».
58-летний уфимец лишился примерно 1 млн рублей после звонка от лиц, представившихся работниками Роскомнадзора и ФСБ. Под предлогом взлома аккаунта на Госуслугах они убедили мужчину перевести свои сбережения на «защищенный счет».
23-летняя сотрудница уфимской аптеки потеряла более 350 тысяч рублей, пытаясь получить дополнительный заработок. Найдя в интернете предложение о работе, она несколько месяцев переводила деньги «куратору», но так и не получила обещанного дохода.
21-летняя студентка из Стерлитамака также стала жертвой схемы с дистанционным заработком, лишившись более 500 тысяч рублей.
А 33-летний мужчина перевел аферистам около 2 млн рублей после звонка от лжесотрудников почты, которые предложили ему получить заказное письмо.