В Башкирии подросток на гидроцикле пытался скрыться от полиции

20 сентября во время рейда на Павловском водохранилище правоохранители заметили гидроцикл, который двигался на высокой скорости, нарушая правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах.

Сотрудники транспортной полиции и ГИМС МЧС России попытались остановить нарушителя. Однако водитель гидроцикла проигнорировал требования и попытался скрыться, увеличив скорость и совершая опасные маневры, создававшие угрозу безопасности других судов. Ситуация осложнялась тем, что из-за яркого солнца было сложно разглядеть объекты впереди. Правоохранители начали преследование.

Как сообщили в Уфимском ЛУ МВД России на транспорте, нарушителем оказался 14-летний подросток, который в итоге остановился у причала. Проверка показала, что у него не было прав на управление гидроциклом, а само судно оказалось незарегистрированным. Выяснилось, что отец подростка поручил ему перегнать гидроцикл, а сам планировал доставить катер.

Транспортная полиция зафиксировала нарушения. Гидроцикл поместили на спецстоянку. В отношении отца возбудили дела за передачу управления судном лицу без прав и за нарушение правил эксплуатации судов с возможным штрафом до 20 тысяч рублей. Также составили протокол за неисполнение родительских обязанностей. Материалы дела направят в Комиссию по делам несовершеннолетних.