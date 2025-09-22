В Башкирии начался прием заявок на участие в программе «СВОи новые возможности»

В республике начался прием заявок на участие в новой обучающей бизнес-программе «СВОи новые возможности». Проект направлен на поддержку участников спецоперации и членов их семей, заинтересованных в открытии и ведении своего дела. Обучение будет проводиться в дистанционном формате.
Программа предусматривает образовательные модули, вебинары с обратной связью и встречи с представителями органов власти и бизнес-объединений. Заявку можно подать, перейдя по QR-коду, который будет ниже. Прием будет проходить до 5 октября включительно.