В Башкирии начался прием заявок на участие в программе «СВОи новые возможности»

В республике начался прием заявок на участие в новой обучающей бизнес-программе «СВОи новые возможности». Проект направлен на поддержку участников спецоперации и членов их семей, заинтересованных в открытии и ведении своего дела. Обучение будет проводиться в дистанционном формате.