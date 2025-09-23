В Башкирии пройдёт 35-й Международный Аксаковский праздник

На этой неделе в Башкортостане пройдёт 35-й Международный Аксаковский праздник. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров. Мероприятия будут проводиться за счет регионального бюджета и внебюджетных источников.

Событие проводится ежегодно в честь дня рождения писателя Сергея Аксакова. Напомним, что автор знаменитого произведения «Аленький цветочек» родился в Уфе. Главные события развернутся в Мемориальном доме-музее Аксакова. Там откроются выставки, а вот в Аксаковском парке будут работать ярмарки народных промыслов, выставка детских рисунков, концерты и игровые площадки. Также мероприятия пройдут в Белебеевском и других районах.