В Башкирии пройдёт 35-й Международный Аксаковский праздник

На этой неделе в Башкортостане пройдёт 35-й Международный Аксаковский праздник. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров. Мероприятия будут проводиться за счет регионального бюджета и внебюджетных источников.
Событие проводится ежегодно в честь дня рождения писателя Сергея Аксакова. Напомним, что автор знаменитого произведения «Аленький цветочек» родился в Уфе. Главные события развернутся в Мемориальном доме-музее Аксакова. Там откроются выставки, а вот в Аксаковском парке будут работать ярмарки народных промыслов, выставка детских рисунков, концерты и игровые площадки. Также мероприятия пройдут в Белебеевском и других районах.
Также глава республики подписал указ о подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню народного единства 4 ноября. В городах и райцентрах проведут культурно-массовые и спортивные события, а также фольклорные праздники. Властям на местах рекомендовано подготовить праздничное оформление зданий, улиц и площадей. В эти дни будут работать ярмарки.