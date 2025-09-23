В Уфе проходит музыкальный конкурс среди спасателей и пожарных

В Уфе проходит Всероссийский конкурс музыкального творчества пожарных и спасателей МЧС России. 97 конкурсантов представляют свои номера, которые жюри будет оценивать по выразительности исполнения: артистичности и харизматичности. Башкортостан на конкурсе представляет начальник караула 59 пожарно-спасательной части Евгений Пастухов с песней «День Победы».

Стоит отметить, что сотрудники МЧС из республики ежегодно доходят до финала. Конкурс объединяет не просто талантливых и одаренных людей, но и по-настоящему преданных своей профессии. Гала-концерт с участием победителей, а также известных артистов республики пройдет 25 сентября в ГКЗ «Башкортостан».