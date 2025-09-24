Школьница из Уфы победила на международной экологической олимпиаде

Уфимская школьница София Салангина победила на международной олимпиаде по вопросам изменения климата и проблемам экологии. Турнир проходил в «Сириусе». В интеллектуальных соревнованиях участвовали юноши и девушки из 11 стран. София представила проект, посвящённый влиянию травянистых растений на содержание углекислого газа в атмосфере.

11-класснице активно помогали наставники из числа педагогов. Интерес к изучению растений учителя выявили еще в шестом классе. С того момента София и начала участвовать в различных конкурсах. Становилась призёром в городских, республиканских и всероссийских турнирах по экологии.