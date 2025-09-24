Житель Башкирии отправится в колонию за долги по алиментам

Верховный суд республики удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и ужесточил приговор жителю Давлеканово за неуплату алиментов.
Ранее Давлекановский районный суд признал 41-летнего мужчину виновным в неуплате средств на содержание несовершеннолетней дочери и назначил ему 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 2 месяца. Однако прокуратура обжаловала это решение.
По данным ведомства, мужчину неоднократно предупреждали об уголовной ответственности, но его задолженность перед дочерью 2011 года рождения превысила 100 тысяч рублей.
В результате Верховный суд отменил прежний приговор. Теперь осужденный проведет 10 месяцев в колонии-поселении.