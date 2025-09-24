В Уфе открылся международный фестиваль кукол «Курсак фест»

В Уфе прошло открытие международного фестиваля театров кукол «Курсак фест». Тематика мероприятия посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В рамках фестиваля на сцене Башкирского театра кукол выступят профессиональные коллективы из Татарстана, Чувашии, Марий Эл, Владимирской и Оренбургской областей, Донецкой народной республики и даже из Узбекистана и Кыргызстана.

Наряду с основной программой пройдут мастер-классы и круглые столы для специалистов театрально-кукольного сообщества. Каждый субъект в течение фестиваля представит свои спектакли. В конце лучшие постановки будут награждены.

Впервые проводится такой фестиваль, мы надеемся, что он станет доброй традицией. Поскольку Театр кукол – это особая атмосфера, это особые театры, они имеют дело, наверное, с самыми несформировавшимися ещё душами наших маленьких зрителей.

Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан
Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями