В Уфе открылся международный фестиваль кукол «Курсак фест»

В Уфе прошло открытие международного фестиваля театров кукол «Курсак фест». Тематика мероприятия посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В рамках фестиваля на сцене Башкирского театра кукол выступят профессиональные коллективы из Татарстана, Чувашии, Марий Эл, Владимирской и Оренбургской областей, Донецкой народной республики и даже из Узбекистана и Кыргызстана.