В Башкирии прошла встреча участника СВО со школьниками

В Иглинском районе прошла встреча участника спецоперации со школьниками из села Чуваш-Кубово. Боец с позывным «Башкир» ответил на все вопросы детей. Мужчина рассказал о военной службе, о мотивации отправиться на передовую.

Рассказ произвёл сильное впечатление на юношей, которым скоро предстоит пойти в российскую армию. Сейчас «Башкир» находится в отпуске по ранению, проходит реабилитацию.