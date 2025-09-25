В Башкирии прошла встреча участника СВО со школьниками

В Иглинском районе прошла встреча участника спецоперации со школьниками из села Чуваш-Кубово. Боец с позывным «Башкир» ответил на все вопросы детей. Мужчина рассказал о военной службе, о мотивации отправиться на передовую.
Рассказ произвёл сильное впечатление на юношей, которым скоро предстоит пойти в российскую армию. Сейчас «Башкир» находится в отпуске по ранению, проходит реабилитацию.
Гостю провели экскурсию по цехам, где трудятся волонтёры. В штабе показали продукцию, которую здесь собственноручно производят – в частности, маскировочные сети, костюмы «Лешего» и многое другое.