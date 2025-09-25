Башкортостан и Узбекистан заключили соглашение о сотрудничестве

Речь идет о взаимодействии между Институтом истории, языка и литературы Уфимского научного центра Российской академии наук и Республиканским центром искусства бахши в Узбекистане. Документ был подписан в рамках международной научной конференции «Историко-культурное наследие Евразии».

На совещании также присутствовали ученые из Узбекистана, Казахстана, Молдовы, Азербайджана и Туркменистана. Участники обсудили вопросы, связанные с историей народов материка, духовной и материальной культурой, фольклором и многие другие.