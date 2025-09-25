Радий Хабиров обсудил с главой Росавиации модернизацию аэропорта Уфы

Радий Хабиров обсудил модернизацию аэропорта Уфы с главой Росавиации Дмитрием Ядровым. На повестке — вопросы обновления аэродромной инфраструктуры в регионе, расширения маршрутной сети, в том числе за рубеж.

Стоит отметить, что из Уфы организованы полёты по 29-ти регулярным направлениям на внутренних авиалиниях и 18 — на международных. В 2025 году республика субсидировала рейсы по семи маршрутам — в Астрахань, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Омск, Тобольск и Горно-Алтайск. Радий Хабиров подчеркнул, что по итогам 2024 года Международный аэропорт «Уфа» имени Мустая Карима получил престижную премию «Воздушные ворота России» как лучшая авиагавань с пассажиропотоком от 2 до 6 млн человек.