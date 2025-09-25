Парламент Башкирии одобрил новые меры поддержки участников СВО

Бесплатная юридическая помощь пострадавшим от кибермошенников и создание условий для участников СВО. Сегодня был дан старт работе осенней сессии башкирского парламента. Участие в заседании принял глава республики Радий Хабиров. Кроме того, среди приглашенных были участники СВО, а также дети военнослужащих.

Заседание начинается с аплодисментов участникам. Это действующие бойцы и ветераны спецоперации. Им предстоит теперь уже в мирной жизни быть на страже интересов страны. Все они — участники программы «Герои Башкортостана». Радий Хабиров поблагодарил парламент за работу и отметил ее главный приоритет и в последующем — достижение задач специальной военной операции.

На реализацию 54 мер поддержки участников СВО и членов их семей из республиканского бюджета в прошлом году направлено 13 млрд рублей, в этом году – 25 млрд рублей. В башкирские подразделения, новые регионы направили 161 гуманитарный конвой. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Один из основных законов, который рассмотрели депутаты, — бюджет республики на этот год. Его коснутся изменения. Они главным образом направлены на баланс расходной и доходной части казны.

Квалификационные требования к желающим устроиться на муниципальную службу будут снижены. Это касается и образования, которое можно наверстать уже работая, стажа и уровня подготовки. Таким было поручение главы государства — создавать условия для участников СВО, которые захотят служить малой родине. Трое в Башкортостане уже возглавили сельсоветы, 50 избраны муниципальными депутатами.

На бесплатную юридическую помощь по новому закону теперь могут рассчитывать пострадавшие от кибермошенничества. Каждый десятый в стране стал жертвой преступлений с использованием информационных технологий. Также закон коснется семей, воспитывающих трёх и более детей.

К законодательным инициативам теперь допустят молодежь. И у них будет больше возможностей проявить себя на общественно-политической арене. Состав Молодежной палаты при Госсобрании расширится с 35 до 45 человек. А срок полномочий продлится с трех до пяти лет.