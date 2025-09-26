В Башкирии мошенники обманули женщин через детские игры

В Башкирии граждане рассказали, что стали жертвами мошенников через собственных детей. Подробности рассказали в МВД.
В Октябрьском 39-летняя женщина рассказала, что её дочка играл в мобильную игру. В приложении девочке написали от лица якобы подруги и попросили перейти по ссылке, где требовали указать данные банковских карт родителей. Девочка выполнила все указания и лишила родителей 190 тысяч рублей.
В Уфе произошла подобная ситуация. Женщина рассказала, что её дочке в игре предложили купить дополнительные бонусы. Девочку попросили сфотографировать банковскую карту родителей и зайти в приложение. Доверчивость ребёнка стоила семье 490 тысяч рублей.