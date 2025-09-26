В Башкирии мошенники обманули женщин через детские игры

В Башкирии граждане рассказали, что стали жертвами мошенников через собственных детей. Подробности рассказали в МВД.

В Октябрьском 39-летняя женщина рассказала, что её дочка играл в мобильную игру. В приложении девочке написали от лица якобы подруги и попросили перейти по ссылке, где требовали указать данные банковских карт родителей. Девочка выполнила все указания и лишила родителей 190 тысяч рублей.

В Уфе произошла подобная ситуация. Женщина рассказала, что её дочке в игре предложили купить дополнительные бонусы. Девочку попросили сфотографировать банковскую карту родителей и зайти в приложение. Доверчивость ребёнка стоила семье 490 тысяч рублей.

Объясните детям, что никто не имеет права запрашивать данные банковских карт, коды из SMS или доступ к вашему телефону. Научите их смело говорить «нет» незнакомцам в интернете. Проверьте настройки устройств ваших детей, ограничьте возможность покупок в приложениях и регулярно обсуждайте с ними вопросы безопасности в сети.

пресс-служба МВД по РБ 
