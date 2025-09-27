В Уфе водитель на дорогой иномарке устроил опасный дрифт

Сотрудники ГАИ Уфы задержали водителя, который устроил опасный дрифт. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
В ходе мониторинга социальных сетей инспекторы зафиксировали видео, на котором водитель на BMW устроил дрифт на площади перед Дворцом спорта. Личность автомобилиста установили. На него оформили административный протокол по статье за нарушение правил маневрирования.
Граждан просят сообщать о фактах опасного вождения, управления транспортом в нетрезвом состоянии и других грубых нарушениях ПДД по «телефону доверия» МВД Башкирии – 8 347 279 32 92. Также информация принимается через чат-бот ГАИ в Telegram – @GIBDDRB_02bot.