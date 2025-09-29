Жительница Башкирии празднует вековой юбилей

В селе Мендяново Альшеевского района Фания Нургалиева празднует вековой юбилей. Долгожительница ведет активный образ жизни. Она не забывает следить и за хозяйством. Весь двор украшен цветами, а грядки аккуратно прополоты.

Несмотря на непростой жизненный путь, Фания Нургалиева сохраняет бодрость духа. Во время войны, будучи подростком, наравне со взрослыми она работала в колхозе, а позже уехала работать в Узбекистан, оттуда спустя время вернулась на родину.