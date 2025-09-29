В Башкирии ожидаются холода до -8°C

По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 сентября, местами по республике ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В горных и восточных районах ночью и утром возможны отложения мокрого снега на проводах и деревьях, временный снежный покров и гололедица на дорогах. Ветер северный и северо-восточный, умеренный, в восточных районах — с порывами. Температура днем составит от +3 до +8°C.