В Башкирии задержали пьяного водителя комбайна

В Архангельском районе неравнодушный гражданин позвонил в полицию и сообщил, что по объездной дороге села Архангельское едут комбайны «New Holland», и один из водителей пьян.

Прибывшие инспекторы ДПС подтвердили информацию. Выяснилось, что 58-летний местный житель, управляя одной из уборочных машин, продул в алкотестер 1,089 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Кроме того, второй водитель оказался без прав.

На обоих мужчин составили соответствующие административные протоколы. Также было начато административное расследование в отношении юридического лица, которое допустило управление комбайном в состоянии алкогольного опьянения.