Готовность улицы Пугачева в Уфе составила 79%

Движение на всём протяжении улицы Пугачёва в Уфе планируют запустить до конца года. Речь идёт о сдаче четырёх полос от Монумента Дружбы и до улицы Геофизиков. На оставшемся недостроенном участке дороги, до новой транспортной развязки, хотят открыть движение пока по двум полосам.
Сейчас на объекте выполняются работы по организации остановок, заездных карманов. В частности, строители обустраивают подпорные стенки. Сразу после этого начнут завозить ПГС для устройства земполотна и устанавливать бордюры.
Вопрос реконструкции улицы Пугачёва накануне обсудили на «Часе общественных пространств». Глава Башкортостана поручил до конца текущего года обеспечить движение по четырём полосам улицы от Монумента Дружбы до улицы Геофизиков. Протяжённость этого участка — 1 километр 700 метров, и на сегодняшний день его готовность составляет 79%.