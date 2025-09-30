Готовность улицы Пугачева в Уфе составила 79%

Движение на всём протяжении улицы Пугачёва в Уфе планируют запустить до конца года. Речь идёт о сдаче четырёх полос от Монумента Дружбы и до улицы Геофизиков. На оставшемся недостроенном участке дороги, до новой транспортной развязки, хотят открыть движение пока по двум полосам.

Сейчас на объекте выполняются работы по организации остановок, заездных карманов. В частности, строители обустраивают подпорные стенки. Сразу после этого начнут завозить ПГС для устройства земполотна и устанавливать бордюры.