Известно, когда в Башкирии завершится уборочная кампания

В семейном КФХ «Сабиров» из села Старокурмашево сын продолжил дело своего отца, начатое более 15 лет назад. Хозяйство выстояло все испытания, выросло и окрепло. Сейчас им руководит молодой сельскохозяйственник Ильнур, который также работает спасателем в службе МЧС России.

В хозяйстве «Сабирова» более 900 гектаров пашни, полный набор техники и оборудования. Также занимаются растениеводством, животноводством. В настоящее время в фермерском хозяйстве имеется более 90 голов крупного рогатого скота.

Накануне на оперативном совещании правительства министр сельского хозяйства доложил о состоянии уборочной кампании. На сегодня в республике аграрии убрали 67% площадей – почти 3,5 миллиона тонн зерна. Второй год подряд хорошую урожайность даёт сахарная свёкла.