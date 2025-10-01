Известно, когда в Башкирии завершится уборочная кампания

В семейном КФХ «Сабиров» из села Старокурмашево сын продолжил дело своего отца, начатое более 15 лет назад. Хозяйство выстояло все испытания, выросло и окрепло. Сейчас им руководит молодой сельскохозяйственник Ильнур, который также работает спасателем в службе МЧС России.
В хозяйстве «Сабирова» более 900 гектаров пашни, полный набор техники и оборудования. Также занимаются растениеводством, животноводством. В настоящее время в фермерском хозяйстве имеется более 90 голов крупного рогатого скота.
Накануне на оперативном совещании правительства министр сельского хозяйства доложил о состоянии уборочной кампании. На сегодня в республике аграрии убрали 67% площадей – почти 3,5 миллиона тонн зерна. Второй год подряд хорошую урожайность даёт сахарная свёкла.
В ближайшие 20 дней, как рассказали в Минсельхозе, ожидается комфортная погода, и за это время уборочную кампанию планируют завершить. Столь хорошие показатели – дань не только погоде, но и мерам поддержки, объём которых вырос в полтора раза – до 4,2 млрд рублей. Сельхозпредприятия республики перед посевной приобрели 320 единиц техники.