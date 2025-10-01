В Уфе экс-начальника отдела судебных приставов осудят за взятки

Прокуратура Кировского района Уфы утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего начальника отдела судебных приставов Демского района и двух ее сообщников. Им предъявлены обвинения в получении и даче взятки, а также в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, в июле 2024 года начальник отдела судебных приставов по просьбе знакомых помогла передать взятку в размере 300 тысяч рублей сотруднику республиканской психиатрической больницы. Данные средства предназначались за выдачу заключения судебной психолого-психиатрической экспертизы по делу о признании недееспособным умершего человека, который перед смертью распродал свое имущество на сумму свыше 52 млн рублей. В силу занимаемой должности сотрудник медучреждения не мог выдать такой документ и использовал деньги по своему усмотрению.

Кроме того, в июне 2022 года обвиняемая помогла директору коммерческой компании, являвшейся должником по исполнительному производству. В результате ее действий с заблокированного расчетного счета было переведено более 11,6 млн рублей на свободный счет, после чего средства поступили в распоряжение руководителя фирмы. В качестве вознаграждения она получила комплект кухонной мебели и техники на сумму более 670 тысяч рублей. Мебель была оплачена компанией и установлена в доме чиновницы.