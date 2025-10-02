В Башкирии 22 ребенка заразились вирусом Коксаки

В Уфе зафиксировали 22 случая энтеровирусной инфекции, вызванной вирусом Коксаки. Все заболевшие — дети, в том числе посещающие организованные коллективы. По сведениям регионального Роспотребнадзора, текущая заболеваемость в 2,2 раза ниже среднемноголетних показателей, случаи единичные и не имеют признаков массового распространения.

Энтеровирусная инфекция — это заболевание, вызываемое энтеровирусами (более 100 типов), которым чаще всего болеют дети. Источником инфекции является больной человек или носитель. Передача возможна через воду, немытые овощи и фрукты, загрязнённые руки и игрушки. Инкубационный период обычно составляет от 1 до 10 дней. Вакцины от этой инфекции не существует.