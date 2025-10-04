В Башкирии ребёнок пропал по пути из школы

В Иглинском районе пропал ребёнок. К счастью, школьника быстро нашли.
Мальчик шёл домой из школы и внезапно пропал. После недолгих поисков ребёнка нашли и доставили к обеспокоенным родителям.
Спасатели дали рекомендации, как избежать таких ситуаций.
— Отработайте безопасный маршрут: вместе пройдите от дома до школы несколько раз, выберите самый безопасный путь — с освещением, людьми, пешеходными переходами.
— Установите четкие правила: нельзя менять маршрут и сокращать путь через безлюдные места, нельзя общаться с незнакомцами и садиться в чужие машины.
— Обеспечьте техническую защиту: телефон ребенка должен быть заряжен и в рабочем состоянии, ваш номер должен находится в списке экстренных номеров.
— В случае экстренных ситуаций ребенок должен знать номер 112 и как объяснить свое местоположение. Номера родителей дети должны заучить наизусть.
— Регулярно напоминайте: безопасность важнее, чем скорость. Лучше прийти позже, но целым и невредимым.