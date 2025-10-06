Боец СВО из Башкирии провел 21 день без еды и воды

Участник специальной военной операции из Куюргазинского района провел двадцать один день в борьбе за свою жизнь. За проявленное мужество он был удостоен медалей «За освобождение Курской области» и «Участнику специальной военной операции». В настоящее время боец проходит лечение в госпитале города Пскова, сообщили в издании «Куюргаза».

Ранения «Фермер» получил на Курском направлении. Боец до сих пор с волнением вспоминает свое спасение, которое считает настоящим чудом. После окончания школы поступил в педагогический колледж, но карьера педагога у него не сложилась. С раннего детства его тянуло к технике, с восьмого класса он работал вместе с отцом на тракторе.

Его отец, которому сейчас 66 лет, работал на стогомете и сейчас продолжает трудиться. Перед отправкой на фронт «Фермер» работал на Севере. Подписал контракт в декабре 2024 года. Дома остались родные — родители и два сына, Иршат и Рамзан, которым он рассказывал о героизме предков из своего рода.

Есть фронтовики с маминой стороны: это гвардии сержант Рахматулла Мигранович Хисматуллин из деревни Сагитово Зианчуринского района. Их танк подбили, экипаж сгорел заживо. Дед имел медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». В составе стрелкового полка воевал его младший брат Зариф Мигранович Хисматуллин, он погиб в 1944 году, похоронен в Таллине, было стрелку всего 17 лет. Вот и подумайте, разве мог я дрогнуть, когда в роду такие воины?! позывной «Фермер»

По его словам, важнее всего в боевой ситуации сохранять спокойствие и не поддаваться панике, иначе человек теряет контроль и способность адекватно реагировать. В своем первом бою он сумел преодолеть внутренний страх.

Боец положился на волю Аллаха, считая, что если судьба решит его спасти, так тому и быть.

В Курске мы работали в селе Пушкарное. На том направлении одни наёмники: негры, арабы, поляки, немцы, все татуированные, в фашистских касках. Хохлы не дураки, убегали из Курска, а вот наёмники – настоящие звери, воевали отчаянно, люто. позывной «Фермер»

Он четко помнит события того дня. Перед ними была поставлена задача по нейтрализации «птичников», управляющих дронами, а также по очистке и закреплению позиций. Однако вскоре противник обнаружил их. Бойцы не успели доехать до следующей точки — всего лишь 200 метров. Это произошло в начале марта, а в госпиталь он попал только 1 апреля.

Двадцать один день они провели в лесополосе без еды и воды. Когда выбрались выглядели истощенными. Военнослужащий весил всего 65 кг. В тот момент над ними висел густой туман, а мусульмане всего мира отмечали Ураза-байрам. Услышав об этом празднике, «Фермера» переполнили слезы радости — это стало для него словно вторым рождением.

После этого начался долгий путь лечения и реабилитации, из одного госпиталя в другой.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).