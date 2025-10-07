Ветеран СВО из Башкирии удостоен награды «Отцовская доблесть»

Предприниматель из Уфимского района стал победителем республиканского конкурса «Отцовская доблесть». Василий Горшков живёт с супругой в селе Михайловка. Воспитывают четверых детей. Все вместе помогают бойцам, плетут масксети. В 2022 году Василий отправился в зону проведения спецоперации. Вернувшись, продолжил работать в компании по сервисному обслуживанию медицинской техники. О семейных ценностях Горшковых – в нашем сюжете.

Глава семейства Горшковых Василий Викторович – бывший участник СВО. В 2022 году отправился на службу вместе с братом. Здесь ему и пригодилось военное образование. Он обучался в одном из старейших военно-учебных заведений России – Михайловской военной артиллерийской академии.

После службы Василий Горшков вернулся в предпринимательство. У мужчины свой бизнес – компания по сервисному обслуживанию медицинской техники. Во время пандемии лично принимал участие в организации работы инфекционных госпиталей в Уфе и Сибае. Сейчас вместе с супругой и детьми поддерживают бойцов, отправляют гумпомощь.

Супруга в декретном отпуске по уходу за младшим ребенком. Валентина Горшкова – участница волонтерской группы «Масксети «Щит» села Михайловка». Она плетет сети в том числе и дома, в мастерской.

Старшие дети играют на музыкальных инструментах – барабанах и гитаре, а также занимаются борьбой самбо. Активно принимают участие в общественном движении «Юнармия», являются обладателями различных кубков и медалей. Помогают родителям во всех домашних делах. Дочь и сын вместе с мамой ходили в волонтёрскую группу.

Он герой – так отзываются о папе. Именно поэтому в этом году мужчина удостоен общественной награды «Отцовская доблесть». Можно сказать, что Василий перенял её от отца. В 2024 его папа тоже получил эту премию.

Василий Горшков – финалист республиканской программы «Герой Башкортостана». Мужчина удостоен наград «За содействие СВО», медалями Росгвардии и Минобороны России.