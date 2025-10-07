В Уфе вынесли приговор интернет-наркоторговцам

Кировский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными в незаконном сбыте наркотических средств.

Как сообщили в прокуратуре республики, в апреле прошлого года 28-летний мужчина открыл интернет-магазин и привлек к работе свою знакомую в качестве администратора. Через месяц он закупил крупную партию запрещенных веществ, которую затем разделил на более мелкие части для продажи на территории города.