В Уфе вынесли приговор интернет-наркоторговцам

Кировский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными в незаконном сбыте наркотических средств.
Как сообщили в прокуратуре республики, в апреле прошлого года 28-летний мужчина открыл интернет-магазин и привлек к работе свою знакомую в качестве администратора. Через месяц он закупил крупную партию запрещенных веществ, которую затем разделил на более мелкие части для продажи на территории города.
Правоохранительные органы вскоре пресекли их деятельность и изъяли наркотики из оборота.
Суд назначил наказание в виде 7 лет и 6 месяцев, а также 12 лет лишения свободы, которые они отбудут в исправительных колониях общего и строгого режима.
Видео: прокуратура РБ.