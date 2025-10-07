В Уфе прошли всероссийские соревнования по пара джиу-джитсу

В Уфе впервые прошли Всероссийские соревнования по пара джиу-джитсу. Официальные турниры такого уровня еще ни разу не проводились до мая текущего года. Благодаря инициативе президента Федерации джиу-джитсу Башкортостана Булата Атласова, старты состоялись сначала в Калуге, а теперь и в Уфе.

Два года назад Ильдар Ишбулатов стал первым россиянином, завоевавшим медаль на международном турнире по пара джиу-джитсу. Но на всероссийском уровне доказать мастерство возможности не было. Официальная премьера этого вида спорта состоялась в Калуге в мае. Поединки прошли в формате «борьба лёжа». Благодаря сниженному травматизму он идеально подходит для параатлетов. Ильдар стартовал в турнире с победы и завоевал серебро.

Теперь борцу наконец удалось проявить себя и в родных стенах. В Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой состоялись Всероссийские соревнования по джиу-джитсу, посвященные поддержке параатлетов. Спортсмены с инвалидностью состязались в трёх группах: слабовидящие, с интеллектуальными нарушениями и с поражением опорно-двигательного аппарата.

Это мой шестой турнир. У меня было три поединка, две победы и одно поражение, к сожалению. Ильдар Ишбулатов, участник соревнований /г. Уфа/

Соревнования в Уфе обещали сделать масштабнее предыдущих, и задуманное удалось реализовать. В столице Башкортостана собрались 40 участников — даже чемпионат мира по этому виду спорта набирал не более 50-ти.

Я тренер по дзюдо. По пара-дзюдо я начал тренировать ребят слепых и слабовидящих. И, естественно, коль я сам здесь выступаю, их всех тоже сюда позвал. У них точно такой же путь, они все дзюдоисты, но борются сейчас по джиу-джитсу. Артём Меркулов, участник соревнований /г. Уфа/

Круто, что проводят, и очень быстро эта машина развивается, запускается, дает такой большой резонанс, видим работу. И хорошо, что ребята не ждут, когда все сделают за них. Для того чтобы что-то было, нужно самим сюда ехать, участвовать, бороться. И тогда получится что-то сильное и большое. Андрей Демидов, участник соревнований /г. Ростов-на-Дону/

Идея провести турнир принадлежит Булату Атласову, президенту Федерации джиу-джитсу Башкортостана. Однако формально эта дисциплина ещё не аккредитована. Поэтому пока параатлеты не могут быть официально командированы на соревнования. Приезду участников в Уфу способствовали простые люди.

Нам помог благотворительный фонд джиу-джитсу, который находится в Москве, Николая Иванова. Нам помогли несколько коммерческих организаций. И я понимаю, если бы у нас было чуть больше времени для подготовки, мы бы действительно сделали 100 плюс участников, и я уверен, что в следующем году так и будет. Булат Атласов, президент Федерации Джиу-Джитсу Республики Башкортостан