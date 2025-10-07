В Уфе прошли всероссийские соревнования по пара джиу-джитсу

В Уфе впервые прошли Всероссийские соревнования по пара джиу-джитсу. Официальные турниры такого уровня еще ни разу не проводились до мая текущего года. Благодаря инициативе президента Федерации джиу-джитсу Башкортостана Булата Атласова, старты состоялись сначала в Калуге, а теперь и в Уфе.
Два года назад Ильдар Ишбулатов стал первым россиянином, завоевавшим медаль на международном турнире по пара джиу-джитсу. Но на всероссийском уровне доказать мастерство возможности не было. Официальная премьера этого вида спорта состоялась в Калуге в мае. Поединки прошли в формате «борьба лёжа». Благодаря сниженному травматизму он идеально подходит для параатлетов. Ильдар стартовал в турнире с победы и завоевал серебро.
Теперь борцу наконец удалось проявить себя и в родных стенах. В Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой состоялись Всероссийские соревнования по джиу-джитсу, посвященные поддержке параатлетов. Спортсмены с инвалидностью состязались в трёх группах: слабовидящие, с интеллектуальными нарушениями и с поражением опорно-двигательного аппарата.
Соревнования в Уфе обещали сделать масштабнее предыдущих, и задуманное удалось реализовать. В столице Башкортостана собрались 40 участников — даже чемпионат мира по этому виду спорта набирал не более 50-ти.
Идея провести турнир принадлежит Булату Атласову, президенту Федерации джиу-джитсу Башкортостана. Однако формально эта дисциплина ещё не аккредитована. Поэтому пока параатлеты не могут быть официально командированы на соревнования. Приезду участников в Уфу способствовали простые люди.
Турнир в Уфе — это очередной шаг к признанию пара-джиу-джитсу официальной дисциплиной на всероссийском уровне. Это позволит параатлетам получить статус профессиональных спортсменов, получать зарплату и разряды, а также отбираться на соревнования рангом выше.