«Поезда здоровья» и новые ФАПы: как развивается медицина в сёлах Башкирии

На неделе в Башкортостане открыли около двух десятков ФАПов. Каждый третий, таким образом, уже обновлен. Сделать медицинскую помощь для жителей отдаленных населенных пунктов качественной, доступной и выявлять опасные заболевания на ранней стадии – такие цели ставят перед собой власти Башкортостана. Эффективность, например, показали «поезда здоровья», которые курсируют с 2019 года. Благодаря акции в этом году медики выявили у сельчан свыше 400 подозрений на опасные заболевания.

Давящая боль в области груди. Именно с такой жалобой Рамила Гайнуллина обратилась к кардиологу, когда в их населенный пункт прибыл «поезд здоровья». Ранее женщина уже переносила инфаркт, а потому точно знала, что тянуть не стоит. Рентгенологическое исследование показало, что у Рамилы Гайнуллиной многососудистое поражение сердца, и ей необходимо коронарное шунтирование. Эта операция не только избавит женщину от боли, но и спасет ей жизнь.

Врачи неустанно напоминают: чтобы жизнь была по-настоящему полноценной, очень важно следить за здоровьем и своевременно проходить медосмотры. Но у жителей сельской местности с этим могут возникать проблемы. Добираться до больших поликлиник сельчанам не всегда удобно. А в старых местных ФАПах для оказания медпомощи просто нет необходимого оборудования. Зачастую здесь отсутствуют даже отопление и водоснабжение. Чтобы решить эту проблему, в Башкортостане с каждым годом открывают все больше современных и оснащенных всем необходимым медпунктов. Так, за последние пять лет в республике обновили более 600 ФАПов.

В деревне Дюсяново Бижбулякского района новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в 2023 году. Причем настоящим подарком это стало не только для местных жителей, но и для фельдшера. Ведь работать в таких современных условиях – одно удовольствие. А трудиться приходится немало.

Особенно много фельдшерско-акушерских пунктов распахнули свои двери для пациентов в этом году в преддверии Дня Республики. Так, новый ФАП открыли в деревне Урында Иглинского района. Населенный пункт находится в 55 километрах от центральной больницы. Преодолеть такой путь довольно непросто, особенно для пенсионеров. Теперь ездить далеко не придется.

А этот фельдшерско-акушерский пункт в селе Рапатово Чекмагушевского района в режиме онлайн открывал сам Радий Хабиров. Торжественная церемония прошла в рамках оперативного совещания в правительстве. Модульные комплексы в тот день появились также в населенных пунктах Иглинского, Кушнаренковского, Нуримановского, Салаватского, Аскинского, Гафурийского и Калтасинского районов. Радий Хабиров высоко оценил труд фельдшеров и отметил достижения развития сельской медицины в республике.