Мокрый снег и гололед: синоптики Башкирии «порадовали» прогнозом погоды

Сегодня, 13 октября, ожидаются небольшие дожди, ночью и утром — со снегом. Местами прогнозируется отложение мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах — гололедица. В восточных районах республики возможен временный снежный покров. Ветер восточный и юго-восточный, умеренный. Температура ночью составит от -2 до +3°С, днем — +3, +8°С, а на востоке — не выше +3°С.