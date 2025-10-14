В УГНТУ разрабатывают электротехнологические устройства для нефтегазовой отрасли

В Уфимском государственном нефтяном университете работает лаборатория, где проводят исследования в области электротехнологических устройств нефтегазовой отрасли. Из последних разработок – система индукционного нагрева для поддержания температуры трубопроводов, которая используется на учебно-научном полигоне «Солуни».

Робот по обработке помещения, спроектированный на этой кафедре, уже посетил выставку на ВДНХ в Москве. Нефтяной университет активно взаимодействует с компаниями-партнерами. Он помогает в разработке нового оборудования организациям, которым не хватает компетенций в технологической области.