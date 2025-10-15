В Уфе виновника смертельного ДТП отправили в колонию на 6 лет

В Уфе вынесли приговор виновнику смертельной аварии, которая произошла в декабре прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Как установило следствие, мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля «Киа Рио». На улице Сельской Богородской, проезжая мимо места ДТП, он не справился с управлением и совершил столкновение с двумя припаркованными автомобилями. От удара одну из машин отбросило на работавшего рядом водителя эвакуатора, который получил тяжелые травмы. Кроме того, пьяный водитель сбил женщину-участницу первоначального ДТП и сотрудника ДПС. К сожалению, женщина скончалась на месте происшествия. Инспектор ГАИ не пострадал.

Виновный признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также его лишили водительских прав на 2 года и 6 месяцев и взыскали почти 1,3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.