В Правительстве Башкирии обсудили доступность придорожного сервиса

В Башкортостане на объектах придорожного сервиса будут создавать удобные условия для маломобильных путешественников и семей с детьми. Это стало одной из тем рабочего совещания с участием глав администраций районов и городов и руководителей ведомств, которое прошло под председательством премьер-министра Правительства Башкортостана.
Андрей Назаров поручил Минцифре, Минторгу и Минтрансу республики запустить открытую цифровую карту придорожного сервиса и обновить дорожные информационные стенды, чтобы водитель заранее видел, где впереди можно заправиться, поесть и отдохнуть.
В этом году было открыто 129 объектов. Одна из главных задач, заявил Андрей Назаров, – создание условий для людей с ограниченными возможностями здоровья.