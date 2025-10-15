В Правительстве Башкирии обсудили доступность придорожного сервиса

В Башкортостане на объектах придорожного сервиса будут создавать удобные условия для маломобильных путешественников и семей с детьми. Это стало одной из тем рабочего совещания с участием глав администраций районов и городов и руководителей ведомств, которое прошло под председательством премьер-министра Правительства Башкортостана.