В Уфе школьник разработал уникальный планетоход

Со школьной скамьи — к серьезным научным проектам. Одиннадцатиклассник уфимской школы № 119 Рамазан Янбетов стал полуфиналистом международного научно-исследовательского конкурса «Учёные будущего» в номинации «Беспилотные системы». За два месяца парень создал прототип планетохода для исследования Земли.

От простых деталей до сложных конструкций. Всего год назад Рамазан начал увлекаться беспилотными системами. Накануне он представил свой новый большой проект в Москве на международном конкурсе «Учёные будущего». Прототип планетохода он создал за два месяца. Скоро Рамазан будет защищать свою разработку уже в полуфинале.

Исследовательский планетоход собран из деталей, которые были сделаны на 3D-принтере. С помощью беспилотника можно проводить анализы земли, воздуха, собирать и исследовать камни в труднодоступных местах. Такое изобретение можно применять и в военных целях.

Подготовка к состязаниям проходила в Институте технологий и материаловедения УУНиТ. Там есть все условия: современные технические ресурсы, возможность работать на профессиональном 3D-принтере.

Сотрудничество между учебными заведениями общего образования и вузом показывает важность раннего вовлечения учащихся в предметную сферу, открывает широкие возможности для развития профессиональных компетенций школьников, говорят сотрудники институтов.