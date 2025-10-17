В Башкирии показали работу хлебокомбината

Рацион питания меняется, но хлеб по-прежнему является главным продуктом на столе. В мире отметили день одного из самых почитаемых продуктов во все времена, символа благополучия и тепла семейного очага. Чтобы узнать, как пекут хлеб и в чем секрет вкуса свежей ароматной буханки, наша съёмочная группа отправилась на хлебокомбинат в Кармаскалинском районе.

Один хлеб замешивается, другой формируется, третий набирает объём, четвёртый выпекается. Но самый главный ингредиент – хмелевая закваска. С ней выпечка получается ароматной и пышной. После процеживают, добавляют муку, замешивают тесто. И уже можно приступать к лепке. Работа пекаря – трудоёмкий процесс. Мастера уже на глаз могут рассчитать, сколько теста нужно на одну буханку.

В Международный день хлеба на Кармаскалинском предприятии, впрочем, как и ежедневно, выпекли порядка 10 тонн продукции. Евгения Абилова работает здесь уже более 19 лет. Говорит, у промышленной линии свои нюансы. В жару, например, окно не откроешь, чтобы тесто не село. Да и к внешнему виду пекарей свои требования: ни лака на ногтях, ни парфюма, ведь готовая продукция не должна иметь ни грамма примесей и пахнуть так, чтобы сразу просыпался аппетит.

Многое на заводе доверяют технике: есть и машина для замеса, и тестоделитель. Сейчас готовится к выпечке ржано-пшеничный бездрожжевой хлеб «Миланде». Ему понадобится около 4 часов, чтобы настоятся, и ещё 45 минут в кирпичной печи. Там +230 градусов.

Перед отправкой технолог проверяет влажность, кислотность и пористость каждой партии хлеба. Его задача – взять образцы выпечки и выявить нарушения, но их практически не бывает. Качество производства Кармаскалинского комбината доказывает сертификат «Халяль».

Кармаскалинский комбинат – одно из старейших хлебобулочных производств в Башкортостане. Здесь выпускают до 12 тонн изделий в сутки. На сегодняшний день ассортимент насчитывает более 150 наименований. Продукция поступает практически во все магазины республики.