В Башкирии показали работу хлебокомбината

Рацион питания меняется, но хлеб по-прежнему является главным продуктом на столе. В мире отметили день одного из самых почитаемых продуктов во все времена, символа благополучия и тепла семейного очага. Чтобы узнать, как пекут хлеб и в чем секрет вкуса свежей ароматной буханки, наша съёмочная группа отправилась на хлебокомбинат в Кармаскалинском районе.
Один хлеб замешивается, другой формируется, третий набирает объём, четвёртый выпекается. Но самый главный ингредиент – хмелевая закваска. С ней выпечка получается ароматной и пышной. После процеживают, добавляют муку, замешивают тесто. И уже можно приступать к лепке. Работа пекаря – трудоёмкий процесс. Мастера уже на глаз могут рассчитать, сколько теста нужно на одну буханку.
В Международный день хлеба на Кармаскалинском предприятии, впрочем, как и ежедневно, выпекли порядка 10 тонн продукции. Евгения Абилова работает здесь уже более 19 лет. Говорит, у промышленной линии свои нюансы. В жару, например, окно не откроешь, чтобы тесто не село. Да и к внешнему виду пекарей свои требования: ни лака на ногтях, ни парфюма, ведь готовая продукция не должна иметь ни грамма примесей и пахнуть так, чтобы сразу просыпался аппетит.
Многое на заводе доверяют технике: есть и машина для замеса, и тестоделитель. Сейчас готовится к выпечке ржано-пшеничный бездрожжевой хлеб «Миланде». Ему понадобится около 4 часов, чтобы настоятся, и ещё 45 минут в кирпичной печи. Там +230 градусов.
Перед отправкой технолог проверяет влажность, кислотность и пористость каждой партии хлеба. Его задача – взять образцы выпечки и выявить нарушения, но их практически не бывает. Качество производства Кармаскалинского комбината доказывает сертификат «Халяль».
Кармаскалинский комбинат – одно из старейших хлебобулочных производств в Башкортостане. Здесь выпускают до 12 тонн изделий в сутки. На сегодняшний день ассортимент насчитывает более 150 наименований. Продукция поступает практически во все магазины республики.
На предприятии работает более 130 сотрудников. Хлебокомбинат ежегодно становится победителем всероссийского конкурса «Лучшие товары России». Стоит отметить: как бы ни менялись вкусовые предпочтения, хлеб всегда будет главным продуктом на столе каждого. Это не только еда – это символ дома, тепла и благополучия. Не зря же запах свежей выпечки поднимает аппетит.