Жители Башкирии смогут увидеть Венеру и Луну

Небесные светила будут видны в 06:30. Очень яркая Венера и очень тонкий лунный серпик можно увидеть на востоке низко над горизонтом в созвездии Девы. Луна взойдет в 05:30, а Венера на полчаса позже. За два дня до новолуния, Луна будет выглядеть очень узким серпиком: Солнцем будет освещено всего 5% лунного диска.