Жители Башкирии смогут увидеть Венеру и Луну

В ночь с 18 на 19 октября жители Башкирии смогут понаблюдать за Венерой и Луной. Об этом рассказали в Уфимском планетарии.
Небесные светила будут видны в 06:30. Очень яркая Венера и очень тонкий лунный серпик можно увидеть на востоке низко над горизонтом в созвездии Девы. Луна взойдет в 05:30, а Венера на полчаса позже. За два дня до новолуния, Луна будет выглядеть очень узким серпиком: Солнцем будет освещено всего 5% лунного диска.
Чтобы увидеть светила нужно выбрать для наблюдения место с открытым горизонтом на восток.
Фото: Уфимский планетарий.