В Башкирии мужчина ушёл в лес с ребёнком и пропал

18 октября в лесу Нуримановского района заблудились мужчина и ребёнок. Об этом рассказали в Госкомитете по ЧС.
Отец с 11-летним сыном отправился за грибами. Однако самостоятельно выйти из леса они не смогли.
На поиски грибников отправились спасатели. К счастью, семья была найдена поисково-спасательным отрядом села Павловка. В медицинской помощи отец с сыном не нуждались.
Собираясь за грибами или на прогулку в лес, помните главное правило: сообщите родным и знакомым куда и на сколько идете. Возьмите с собой полностью заряженный телефон, свисток, воду и спички.